Великобритания увеличит оборонные расходы на 1 млрд фунтов в 2019 году

Лондон, 29 октября. Власти Великобритании намерены выделить дополнительные средства на оборону страны в 2018-2019 финансовом году. Об этом заявил глава министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд.

По его словам, Лондон намерен дополнительно выделить один миллиард фунтов стерлингов на оборону Великобритании. Хаммонд отметил, что дополнительные средства будут направлены на «защиту от возрастающих внешних угроз», а также на кибербезопасность ​​​.

Кроме того, власти Великобритании планируют увеличить на 160 миллионов фунтов стерлингов финансирование контртеррористической деятельности. Дополнительные средства будут потрачены на увеличение штата сотрудников.