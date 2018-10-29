Сирия: Москва опровергла обвинения в препятствовании создания конституционной комиссии

Москва, 29 октября. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов опроверг обвинения в том, что Москва якобы препятствует процессу создания конституционной комиссии Сирии. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

«Это не соответствует действительности. Мы ничего не решаем, наоборот, помогаем», — отметил дипломат.

Ранее представители сирийской оппозиции заявили, что Россия «не согласилась» с предложенным ООН списком третьей части конституционной комиссии.



Напомним, что решение о создании комиссии, которая займется разработкой новой сирийской конституцией, было принято на первом конгрессе национального диалога САР, который состоялся в конце января в Сочи.

Российские власти неоднократно заявляли о том, что урегулированию сирийского кризиса должно осуществляться только дипломатическим путем и только при активном участии самих сирийцев.

В середине октября спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с президентом САР Башаром Асадом вопрос формирования комиссии. По словам Асада, некоторые западные государства продолжают оказывать давление и навязывать позицию гражданам Сирии.