Яценюка заподозрили в растратах и уклонении от уплаты налогов

Киев, 29 октября. Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшее время должно будет начать расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и бывшего министра юстиции Павла Петренко. Соответствующее решение в понедельник принял Соломенский районный суд Киева, удовлетворив заявление неназванного гражданина.

Оба чиновника подозреваются по пяти статьям: «Злоупотребление властью», «Присвоение, растрата имущества», «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», «Служебный подлог» и «Уклонение от уплаты налогов», пишут украинские СМИ.

Отметим, что заявитель обратился в суд после того, как НАБУ отказалось самостоятельно начинать расследование в отношении Яценюка и Петренко.

Яценюк возглавлял украинское правительство с февраля 2014 по апрель 2016 года. Именно во время его правления был затеян масштабный проект по строительству стены вдоль украино-российской границы, который впоследствии был признан коррупционным.