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Автор песен Булановой и Лепса разбился в автокатастрофе под Москвой

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Автор песен Булановой и Лепса разбился в автокатастрофе под Москвой

Москва, 29 октября.  Известный российский композитор и автор эстрадных песен Владимир Бородин разбился в автокатастрофе в Московской области. Об этом в понедельник сообщил его соавтор — поэт Николай Бирюков.

«Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Похоронен Владимир Бородин будет на кладбище Домодедово», — пишет он в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает ТАСС,  машина Бородина, в которой также находился его сын Илья и невестка Настя, направлялась в Солнечногорск. На светофоре в автомобиль на полном ходу въехал грузовик. Сам Бирюков умер в больнице, спустя несколько часов. Его сын и невестка находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что Николай Бирюков писал песни для таких звезд российской эстрады, как Григорий Лепс, Татьяна Буланова и Кристина Орбакайте. В частности, его перу принадлежит знаменитая песня «Сто дней до приказа».

Автор: Антон Соколов
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