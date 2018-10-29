Сирия: Москва поддержит Дамаск в случае провокации радикалов

Нью-Йорк, 29 октября. Договоренности по разрешению ситуации в Идлибе между Турцией и Россией не отменяли задачу ликвидации террористов в Сирии. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков.

По его словам, несмотря на то, что договоренности по деэскалации в Сирии носили временный характер, никто не отменял задачу ликвидации террористического наследия. Сафронков заявил, что Россия будет поддерживать действия правительства Сирии по уничтожению террористов в случае провокации радикальных элементов.

Напомним, что Россия и Турция создали демилитаризованную зону в Сирии, которая отделяет правительственные войска от войск оппозиции. Вовремя совместной встречи лидеры двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в регионе.