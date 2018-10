Крушение Boeing-737 в Индонезии: Quartz приводит ужасающую статистику

Крушение Boeing-737 MAX авиакомпании Lion Air у побережья Явы стало одной из крупнейших авиакатастроф в истории Индонезии по числу жертв. Напомним, на борту разбившегося лайнера находилось 189 человек, все они погибли.

Совсем недавно, в июне этого года, Европейский Союз дал авиации Индонезии зеленый свет, убрав все ее авиакомпании из черного списка по безопасности. Возможно, это решение было преждевременным, считает аналитик делового портала Quartz Изабелла Штегер (Isabella Steger). Федеральное агентство новостей представляет перевод ее статьи «Авиакатастрофа Lion Air — еще одно напоминание о плачевном состоянии индонезийской авиации» (The Lion Air crash is a throwback to Indonesia’s scary aviation record). В статье приводится ужасающая статистика авиакатастроф, которые произошли в Индонезии за последние годы.

Решение ЕС должно было ознаменовать важный этап для быстро развивающейся авиационной отрасли Индонезии, которая в течение долгих лет имела неплохие показатели по безопасности, но при этом ее авиакомпании находились в черном списке ЕС с 2007 года. США также запретили полеты авиакомпаний этой страны в 2007 году, но подняли рейтинг безопасности Индонезии в 2016 году.

Однако крушение рейса Lion Air снова заставляет бить тревогу. Это худшая воздушная катастрофа в Индонезии с 1997 года, когда в результате крушения самолета Garuda Indonesia в Медане погибли все 214 человек, находившихся на борту. В заявлении Lion Air говорится, что компания работает с соответствующими органами власти, чтобы отреагировать на трагедию, и создала кризисный центр для пассажиров.

Сама Lion Air была удалена из черного списка ЕС в 2016 году, но до этого времени безопасность компании оставляла желать лучшего. С 2002 года у авиакомпании было зафиксировано по меньшей мере 12 несчастных случаев, большинство из которых не привели к гибели людей, за исключением катастрофы в 2004 году в Соло, в которой погибли 25 человек. В 2013 году Boeing-737 от Lion Air — более старая модель самолета, по сравнению с тем, который разбился сегодня, — упал в море недалеко от Бали, пассажирам пришлось плыть, чтобы спастись.

Помимо этого, в 2016 году Lion Air получил выговор от индонезийского органа авиационного надзора за длительные задержки и другие эксплуатационные проблемы (например, в 2016 году рейс из Сингапура случайно приземлился во внутреннем терминале Джакарты, из-за чего некоторые пассажиры вышли из аэропорта, не пройдя паспортный контроль).

Среди других крупных происшествий в Индонезии — крушение рейса Garuda Indonesia в Джокьякарте в 2007 году (погиб 21 человек), крушение военного самолета в Медане в 2015 году (погибло более 100 человек) и крушение самолета Trigana Air в Папуа (50 погибших). В 2015 году в Индонезии также разбился следовавший из Сингапура самолет AirAsia, малазийского авиаперевозчика, имеющего хороший уровень безопасности. На его борту погибли 162 человека.

Еще одна проблема Индонезии — это пилоты, принимающие наркотики. Среди них были и два пилота из Lion Air, тесты которых в 2012 году дали положительный результат на метамфетамин.

Несмотря на все это, индонезийцы продолжают массово летать. По данным исследовательского центра Centre for Aviation, страна занимает пятое место в мире по объему внутреннего авиационного рынка, а с 2005 года число внутренних пассажиров увеличилось более чем в три раза. Резкий рост числа иностранных туристов в Индонезии, в частности на Бали, также способствовал авиационному буму. Материнская компания Lion Air — Lion Group — является крупнейшей на рынке, на ее долю приходится более 50% рынка.

В результате роста популярности авиаперевозок индонезийские авиакомпании оказались среди крупнейших покупателей самолетов: в этом году Lion Air заказала 50 новейших Boeing-737 MAX 10 (разбившийся сегодня Boeing принадлежал серии 737 MAX 8). В 2011 году авиакомпания подписала крупнейшую коммерческую сделку с Boeing на покупку 200 самолетов.

Индонезийское правительство пытается вводить новые правила, чтобы улучшить показатели безопасности своих авиакомпаний. Например, после крушения самолета AirAsia правительство установило минимальную цену на билеты, однако некоторые утверждают, что это не улучшает безопасность, а лишь препятствует конкуренции в стране-архипелаге, где рост уровня доходов означает, что все больше и больше людей могут позволить себе летать на самолетах. Вместо этого правительство должно вкладывать больше денег в улучшение инфраструктуры аэропортов, считают эксперты из Centre for Aviation.