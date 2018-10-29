Депутат пообещал помочь вернуть российское гражданство женщине, оставшейся в Сирии без документов

Москва, 29 октября. Депутат Государственной думы России Владимир Поздняков заявил, что готов оказать помощь уроженке Советского союза, которая оказалась в Сирии без документов и не может их переоформить из-за того, что у нее якобы нет российского гражданства.

Уроженка СССР Людмила Елизарова вышла замуж за палестинского сирийца и уехала в САР. По ее словам, когда она пыталась переоформить документы, выяснилось, что у нее нет гражданства России. По ее словам, она получила российский паспорт еще в 1999 году, оформила загранпаспорта РФ и уехала, оставив внутренний паспорт. Она два раза меняла загранпаспорт в российском консульстве, но в этом году консульство из Якутии сообщило, что женщина гражданство не оформляла. Елизарова рассказала, что контактировала с якутским архивом, однако там не нашлось подтверждающих документов. Кроме того, добавила она, ей сообщили, что документы хранятся три года.

Поздняков заявил, что готов помочь женщине вернуть российское гражданство. По его словам, для того, чтобы помочь Елизаровой, ему нужно обращение от женщины, в котором указано ее местонахождение, чтобы в дальнейшем сослаться в его запросе.