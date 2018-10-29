Фронтмен Rammstein обрадовался «прекрасному Ленину»

Москва, 29 октября. Немецкому вокалисту, автору текстов песен и фронтмену культовой метал-группы Rammstein Тиллю Линдеманну презентовали в Москве бюст Владимира Ленина в преддверии годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Российскую столицу лидер Rammstein посетил с презентацией камерного литературно-музыкального концерта, который посвящен выходу сборника его стихотворений Messer.

Журналисты и поклонники творчества музыканта подарили ему бюст Ленина. Подарок развеселил Линдеманна.

«Прекрасный Ленин», — цитирует фронтмена группы РИА Новости.

Стоит отметить, что немецкий музыкант родился и вырос в ГДР, а биографию Ленина изучал еще в школьные годы, пишет RT.

Помимо Москвы, Линдеманн проведет камерные концерты в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Иркутске, передает «Царьград». В российском туре его сопровождает Петер Тэгтгрен, коллега по группе Rammstein.

Ранее стало известно, что бронзовый памятник Ленину, демонтированный в Черниговской области Украины, продали на аукционе за 7,7 тысячи долларов. За него боролись 14 участников аукциона.