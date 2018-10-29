Российские власти не планируют повышать взносы в Фонд дольщиков — Мутко

Москва, 29 октября. Российское правительство не планирует повышать взносы в Фонд защиты прав дольщиков при подготовке нового законопроекта. Об этом в понедельник заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

«Правительство, скорее всего, внесет проект закона без увеличения тарифа. В течение шести месяцев не стоит менять несколько раз правила игры на рынке, не имеет смысла вторгаться в экономику уже запущенных процессов», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что с 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на новую схему работы, при которой средства дольщиков будут перечисляться на специальный банковский счет, доступ к которому компания сможет получить лишь при сдаче объекта. Это позволит защитить права дольщиков и не даст застройщикам использовать собранные с жильцов средства на завершения других своих проектов.