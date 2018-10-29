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Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны

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Памфилова предложила придумать новое название для избирательной урны

Москва, 29 октября. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предложила подобрать новое название для избирательной урны и избирательного ящика. Об этом глава ЦИК заявила в ходе научно-практической конференции «Выборы. Сегодня и завтра».

Памфилова отметила, что словосочетания избирательная урна и избирательный ящик несут в себе негативные ассоциации, поэтому есть смысл придумать для них новые названия.

«Давайте честно скажем, что когда говоришь «ящик», все думают, как бы не сыграть в этот ящик, когда урна - думают: «прах из урны»​​​. Ассоциации не очень положительные», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК предложила участникам конференции придумать новое название для этих предметов. По ее словам, новые названия должны быть «креативными, интересными и современными». Кроме того, Памфилова пообещала выделить из своих личных средств 77 тысяч рублей, которые получит автор, придумавший замену названиям избирательная урна и избирательный ящик.

Автор: Артем Никулин
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