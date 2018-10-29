Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

ЕГЭ по истории может стать в России обязательным

43
0 Оставить комментарий

ЕГЭ по истории может стать в России обязательным

Москва, 29 октября. Министерство просвещения России планирует после 2022 года сделать обязательным Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным для всех школьников. Об этом в понедельник заявила глава ведомства Ольга Васильева.

«У нас английский с историей совпадает. Английский будет введен в 2022 году, если мы еще наложим одно на другое, то страна напряжется. ЕГЭ по истории будут сдавать, это очевидно, вопрос временной», — отметила она.

Васильева добавила, что окончательно сроки введения ЕГЭ по истории России будут определены после введения ЕГЭ по иностранному языку.

Ранее сообщалось, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в России в 2022 году. В 2020 году экзамен будет проведен в качестве эксперимента в 19 регионах страны, после чего его станут проводить уже повсеместно.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое