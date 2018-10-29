Москва, 29 октября. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков сообщил о перемещении в районе демилитаризованной зоны Идлиб боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) и членов псевдогуманитарной организации «Белые каски» с отравляющими веществами.

Сафронков отметил, что базирующие в районе Идлиба бандформирования нарушают условия соглашения и обстреливают прилегающие населенные пункты.

«Вновь появляются сообщения о подозрительных перемещениях «нусровцев» и «Белых касок» с ядовитыми веществами», — заявил он.

По словам дипломата, соглашение по Идлибу реализуется, и турецкая сторона делает все возможное для вывода группировок и их тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны.

Договоренности по деэскалации изначально носили временный характер, напомнил дипломат. При этом, добавил он, поставленную задачу по ликвидации террористических ячеек «никто не отменял».

«В случае продолжения провокаций радикальных элементов Россия оставляет за собой право поддержать эффективные действия правительства Сирии по ликвидации террористического очага», — сказал Сафронков на заседании Совета безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что члены террористической группировки совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в Хирбет Амуд в Идлибе. В конце сентября российский МИД сообщил, что боевики при помощи своих сообщников из «Белых касок» продолжают подготовку провокаций с применением «химического оружия».

1 Организация запрещена на территории РФ.