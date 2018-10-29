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Курды теряют бойцов и города на востоке Сирии под натиском ИГ: почему США «опоздали» на выручку SDF

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Курды теряют бойцов и города на востоке Сирии под натиском ИГ

В минувшие выходные из-за предательства со стороны Соединенных Штатов курдские формирования потерпели жестокое поражение от ИГИЛ1 (деятельность запрещена в РФ) на восточном побережье Евфрата. Террористы выбили их из только что занятых населенных пунктов Ас-Суса и Ас-Сафафна, заставив откатиться на 12 километров к исходным позициям, с которых курды десять дней назад начали наступление на удерживаемый джихадистами район.

Подробнее о ходе ожесточенных столкновений в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, а также об уроне, понесенном курдскими формированиями, читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным, опубликованным курдскими СМИ, потери только за одни сутки боевых действий составили более ста человек. Ситуацию усугубили проведенные в это же время налеты террористов на нефтяные поля Аль-Омар и Коноко, расположенные на десятки километров севернее зоны боев. Там исламисты безнаказанно убили не менее 25 бойцов из Рабочей партии Курдистана (РПК), охранявших месторождения.

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

В социальных сетях курдские бойцы жалуются на отсутствие американской поддержки. Несмотря на то, что была песчаная буря и что авиация возглавляемой США коалиции действительно могла испытывать трудности в оказании эффективной поддержки курдам с воздуха, главной проблемой стало отсутствие тяжелой бронетехники и артиллерии.

С началом бури американские и французские батареи, до того обеспечивавшие наступление мобильной курдской пехоты, убыли в места базирования, опасаясь внезапных нападений ИГ1. Танков американцы курдам не дают, только броневики, жечь которые для террористов особых проблем не составляет — главное подобраться поближе.

Во время песчаной бури именно это боевикам и удалось, они расстреливали курдские отряды практически в упор. Сыграло при этом свою роль и отсутствие среди курдов военных советников коалиции. Некому было должным образом организовать их оборону.

ВС США в Сирии

Вывод из очередного поражения для курдов неутешительный. Они всего лишь пушечное мясо Пентагона. При малейшей опасности американцы их бросают на произвол судьбы. И так же, как это происходит на тактическом уровне, это может произойти и на уровне стратегическом, как, например, в Африне.

Таким образом, Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что для курдов они союзник ненадежный, заметил в интервью корреспонденту ФАН кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Курдские вооруженные формирования нужны американцам лишь для решения собственных задач. Среди них — подрыв суверенитета САР, нанесение удара по легитимности сирийского правительства и контроль над территориями страны, важными с экономической и стратегической точки зрения. Как только Демократические силы Сирии (SDF) начинают испытывать трудности — не важно, на поле боя или в других сферах — США стараются максимально удалиться от них. Поэтому Вашингтон, безусловно, ведет двуличную политику и в этом отношении, и курдам, конечно, не стоит всерьез рассчитывать на реальную помощь Вашингтона», — уверен эксперт.

Курды

Тем более в противостоянии «Исламскому государству»1, добавил он. Американцы уже не раз доказывали, что официально декларируемые ими цели не имеют ничего общего с их реальными задачами в Сирии. Борьба с терроризмом к последним, безусловно, не относится. Более того, Пентагону, напротив, выгоднее сохранять исламистские анклавы в арабской республике.

«Не раз было замечено, как Соединенные Штаты закрывали глаза на те или иные действия ИГ, не оказывая должной поддержки в деле противостояния боевикам. Американские военные оказались в стороне и на этот раз. При этом США всегда называли своей главной целью в САР борьбу с терроризмом. Очередная такая ситуация снова заставляет серьезно усомниться в правдивости их заявлений. Конечно, это произошло не просто по недосмотру — американцы, наоборот, стремятся сохранять боевиков ИГИЛ, чтобы использовать их, во-первых, для обоснования своего пребывания в регионе, и, во-вторых, для продолжения войны против Дамаска», — подытожил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Егор Баренцев
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