Курды теряют бойцов и города на востоке Сирии под натиском ИГ: почему США «опоздали» на выручку SDF

В минувшие выходные из-за предательства со стороны Соединенных Штатов курдские формирования потерпели жестокое поражение от ИГИЛ1 (деятельность запрещена в РФ) на восточном побережье Евфрата. Террористы выбили их из только что занятых населенных пунктов Ас-Суса и Ас-Сафафна, заставив откатиться на 12 километров к исходным позициям, с которых курды десять дней назад начали наступление на удерживаемый джихадистами район.

Подробнее о ходе ожесточенных столкновений в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, а также об уроне, понесенном курдскими формированиями, читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По данным, опубликованным курдскими СМИ, потери только за одни сутки боевых действий составили более ста человек. Ситуацию усугубили проведенные в это же время налеты террористов на нефтяные поля Аль-Омар и Коноко, расположенные на десятки километров севернее зоны боев. Там исламисты безнаказанно убили не менее 25 бойцов из Рабочей партии Курдистана (РПК), охранявших месторождения.

В социальных сетях курдские бойцы жалуются на отсутствие американской поддержки. Несмотря на то, что была песчаная буря и что авиация возглавляемой США коалиции действительно могла испытывать трудности в оказании эффективной поддержки курдам с воздуха, главной проблемой стало отсутствие тяжелой бронетехники и артиллерии.

С началом бури американские и французские батареи, до того обеспечивавшие наступление мобильной курдской пехоты, убыли в места базирования, опасаясь внезапных нападений ИГ1. Танков американцы курдам не дают, только броневики, жечь которые для террористов особых проблем не составляет — главное подобраться поближе.

Во время песчаной бури именно это боевикам и удалось, они расстреливали курдские отряды практически в упор. Сыграло при этом свою роль и отсутствие среди курдов военных советников коалиции. Некому было должным образом организовать их оборону.

Вывод из очередного поражения для курдов неутешительный. Они всего лишь пушечное мясо Пентагона. При малейшей опасности американцы их бросают на произвол судьбы. И так же, как это происходит на тактическом уровне, это может произойти и на уровне стратегическом, как, например, в Африне.

Таким образом, Соединенные Штаты в очередной раз продемонстрировали, что для курдов они союзник ненадежный, заметил в интервью корреспонденту ФАН кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Курдские вооруженные формирования нужны американцам лишь для решения собственных задач. Среди них — подрыв суверенитета САР, нанесение удара по легитимности сирийского правительства и контроль над территориями страны, важными с экономической и стратегической точки зрения. Как только Демократические силы Сирии (SDF) начинают испытывать трудности — не важно, на поле боя или в других сферах — США стараются максимально удалиться от них. Поэтому Вашингтон, безусловно, ведет двуличную политику и в этом отношении, и курдам, конечно, не стоит всерьез рассчитывать на реальную помощь Вашингтона», — уверен эксперт.

Тем более в противостоянии «Исламскому государству»1, добавил он. Американцы уже не раз доказывали, что официально декларируемые ими цели не имеют ничего общего с их реальными задачами в Сирии. Борьба с терроризмом к последним, безусловно, не относится. Более того, Пентагону, напротив, выгоднее сохранять исламистские анклавы в арабской республике.

«Не раз было замечено, как Соединенные Штаты закрывали глаза на те или иные действия ИГ, не оказывая должной поддержки в деле противостояния боевикам. Американские военные оказались в стороне и на этот раз. При этом США всегда называли своей главной целью в САР борьбу с терроризмом. Очередная такая ситуация снова заставляет серьезно усомниться в правдивости их заявлений. Конечно, это произошло не просто по недосмотру — американцы, наоборот, стремятся сохранять боевиков ИГИЛ, чтобы использовать их, во-первых, для обоснования своего пребывания в регионе, и, во-вторых, для продолжения войны против Дамаска», — подытожил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.