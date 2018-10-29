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Митрополит РПЦ отложил службу в храме Гроба Господня из-за иерархов Вселенского патриархата

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Митрополит РПЦ отложил службу в храме Гроба Господня из-за иерархов Вселенского патриархата

Москва, 29 октября. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава не стал служить ночную Божественную литургию в Иерусалиме в храме Гроба Господня из-за присутствия  священников Константинопольского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Русской духовной миссии в Иерусалиме.

По словам представителей миссии, вместо этого он провел литургию в Троицком соборе Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Напомним, что Вселенский патриархат решил предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине. Для этого Константинополь отправил своих представителей (экзархов) в Киев.  В Русской православной церкви назвали происходящие действия расколом, а деятельность экзархов на Украине — вторжением на территории РПЦ.

После этого Синод РПЦ заявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом на всей территории РПЦ. Теперь священнослужители не могут проводить совместные служения с иерархами и клириками Константинопольской церкви, а верующие РПЦ не могут совершать таинства в храмах.

Автор: Денис Коробейников
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