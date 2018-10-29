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Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Boeing-737 в Индонезии

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Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Boeing-737 в Индонезии

Москва, 29 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования главе Совета представителей регионов Народного консультативного конгресса Индонезии Усману Сапте​​ в связи с гибелью почти 190 человек в авиакатастрофе Boeing-737.

«От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с роковым инцидентом, унесшим жизни 189 пассажиров самолета авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение у берегов острова Ява», — говорится в телеграмме.

Российская сторона, добавила Матвиенко, скорбит вместе с индонезийским народом и выражает глубокие соболезнования семьям погибших.

Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Boeing-737 в Индонезии

Напомним, самолет Boeing-737, следовавший из Джакарты на остров Суматра, разбился около острова Ява утром понедельника, 29 октября. В авиакомпании сообщили, что во время предыдущего полета у воздушного судна были выявлены технические проблемы, но позже их устранили. По предварительным данным, россиян среди пассажиров лайнера не было.

Ранее стало известно, что лайнер после удара о поверхность Яванского моря, вероятно, распался на части. По словам заместителя руководителя национального Агентства по поиску и спасению Сурио Аджи, это объясняет то, что спасатели обнаружили только фрагменты тел погибших.

Автор: Екатерина Кухарева
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