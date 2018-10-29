В Госдуме объяснили, с чем связано решение Меркель покинуть пост главы ХДС

Москва, 29 октября. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение канцлера Германии покинуть пост главы партии Христианско-демократического союза (ХДС) связано с миграционным кризисом в Германии и низкими рейтингами партии.

«Заявление Меркель об уходе с поста лидера ХДС связано и с миграционным кризисом, и низкими рейтингами, и, как следствие, с той волной критики, которая обрушилась лично на нее в последнее время по партийной линии», — сообщил Слуцкий.

Глава комитета Госдумы считает, что таким образом Меркель сможет снизить давление на собственную репутацию и «сбросить груз партийной нагрузки». Канцлер будет работать в тандеме с новым главой ХДС, обеспечивая стабильность партийной и внутригосударственной систем.

Также Слуцкий отметил, что на взаимодействие с Россией такие рокировки в Германии не скажутся. Политик добавил, что отставка Меркель с поста канцлера до 2021 года вряд ли возможна.

Ранее Меркель сообщила, что намерена отказаться от поста председателя ХДС. По ее словам, она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии в декабре.

По сравнению с прошлыми выборами 2013 года, партия ХДС потеряла 11% голосов на региональных выборах в Гессене, это стало самым провальным результатом партии.