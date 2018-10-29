«Зайдем в Мексиканским залив»: в РФ ответили на предложение США перекинуть флот в Черное море

Москва, 29 октября. Американский политолог Глен Ховард из исследовательской организации Jamestown Foundation, выступая на львовском форуме по безопасности, предложил отменить конвенцию Монтре и перекинуть флот в Черное море.

По словам американца, данный документ ограничивает свободу мореходства, поэтому от него следует отказаться. Конвенция Монтре запрещает иностранным военным судам находиться в водах Черного моря больше 21 дня, что весьма сильно ограничивает возможности США в данном регионе.

В России ответили Ховарду тем, что предложили ввести флот ВМФ РФ в Мексиканский залив. По словам российского капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, у США нет никаких прав на то, чтобы отменять конвенцию, в которой они и так не участвуют. Кроме того, на этот шаг вряд ли пойдет Турция, поскольку присутствие американского флота весьма сильно изменит баланс сил, а Анкаре это невыгодно.

«С таким же успехом наши могут сказать, что мы решили зайти в русло речки Потомак (река, протекающая возле Вашингтон — Прим.ФАН) или в Мексиканский залив», — отметил он.

Если США таким образом хотят добраться до Азовского моря, то тут ситуация обстоит схожим образом — это внутреннее море России и Украине, к которому Вашингтон не имеет никакого отношения, пишет «ПолитРоссия».

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась после того, как Украина задержала два российских судна — «Норд» и «Механик Погодин». Российские пограничники в ответ начали досматривать суда, идущие на Украину, что Киев счел «агрессией». Следующим этапом этого противостояния стала переброска украинских бронекатеров. И несмотря на то, что это было открытой милитаризацией Азовского моря, Евросоюз встал на сторону Киева и принял резолюцию, которая позволяет ввести санкции против России в случае эскалации напряженности.