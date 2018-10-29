Сирия сегодня: коалиция вновь ударила белым фосфором, соглашение по Идлибу дало сирийцам надежду

Сирия, 29 октября. Возглавляемая США международная коалиция применила боеприпасы с белым фосфором в Хаджине. Соглашение Москвы и Анкары по сирийскому Идлибу дало надежду мирным жителям САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Коалиция применила белый фосфор

Ударная авиация международной коалиции вновь применила запрещенный международными конвенциями белый фосфор. На этот раз налет был совершен на сирийский город Хаджин, что на востоке страны, сообщает государственное агентство SANA.

«Международная коалиция нанесла авиаудары по городу Хаджин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор с использованием белого фосфора», — значится в сообщении агентства.

Последний раз удар с применением белого фосфора был нанесен по Хаджину 13 октября. В тот раз официальный Дамаск призвал ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны. В свою очередь представитель военного ведомства США сообщила, что коалиция не раскрывает, что за боеприпасы применяются в САР, однако последние якобы соответствуют международным нормам.

Надежда для сирийцев

Достигнутое по сирийскому Идлибу соглашение между Россией и Турцией дало надежду мирным гражданам ближневосточной страны. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«После достижения соглашения мы видели проблески надежды в течение нескольких недель, относительную тишину с момента достижения соглашения, для миллионов людей в Идлибе очень важно, чтобы это было так», — отметил он.

Напомним, после переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, стороны подписали меморандум о стабилизации обстановки в так называемой идлибской зоне деэскалации. По словам российского президента, стороны к 15 октября стороны должны были создать демилитаризованную зону вдоль всей линии соприкосновения вооруженной оппозиции и САА глубиной 15-20 километров. Предполагалось, что с указанной территории должны выйти все радикально настроенные боевики. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

В САР возвращаются жители

За минувшие сутки в Сирии с территорий Ливана и Иордании вернулось более 450 человек. Об этом сообщается информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 459 граждан, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» вернулись 115 беженцев, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 344 человека», — значится в документе ведомства.

В настоящее время в местах постоянного проживания внутри САР в течение суток вернулась 1 134 человека. За прошедшие сутки российской стороной проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой в Хаззэ (провинция Дамаск) выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.