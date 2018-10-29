Bloomberg предвзято оценило «удар» по экономике России из-за новых правил в нефтяной отрасли

Москва, 29 октября. Российская нефтяная промышленность готова к переходу к новым правилам, прогнозы Bloomberg о «многомиллиардных убытках» РФ крайне преувеличены, считает младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Андрей Гордеев.

Вступление новых правил в силу не стало новостью для российских компаний, работы в этом направлении ведутся довольно давно, поэтому к нововведениям российская промышленность подготовлена, считает эксперт. Прогноз Bloomberg о том, что потери нефтяной отрасли РФ составят треть всего дохода, то есть 3,5 млрд долларов, сильно преувеличены.

«Потери, конечно, будут, но не такие существенные, а проблема в целом решаема», — сказал Гордеев в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Согласно новым правилам, для заправки кораблей будет использовано только топливо с содержанием серы ниже 0,5%. Сейчас российская компания Urals производит топливо с содержанием серы 3,5%.

Российское топливо с нефтеперерабатывающих заводов достигло самого высокого – пятого класса, что стало возможно благодаря своевременной модернизации. Кроме того, за последнее десятилетие в нефтепереработку было инвестировано около 74 млрд долларов.