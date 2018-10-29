ДНР: ВСУ обстреляли пожарных, тушивших атакованный беспилотником дом под Донецком

Донецк, 29 октября. Вооруженные силы Украины открыли огонь по сотрудникам МЧС Донецкой народной республики, которые прибыли в поселок Старомихайловка для ликвидации пожара в жилом доме. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 14.25 в направлении прибывших для ликвидации возгорания пожарных расчетов был открыт огонь со стороны ВСУ с применением АГС», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в представительстве республики, пожарные не могут приступить к тушению пожара из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны.

Ранее сообщалось, что украинская армия применила вооруженный зажигательными боеприпасами ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на окраине Донецка, в результате чего произошло возгорание дома в поселке Старомихайловка.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали свыше 10 тысяч человек.