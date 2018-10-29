Шойгу выразил беспокойство в связи с милитаризацией Европы усилиями НАТО

Москва,29 октября. Россия обеспокоена взятым НАТО курсом по милитаризации Европы. Об этом в понедельник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим греческим коллегой Паносом Камменосом.

«С тревогой следим за курсом НАТО на активную милитаризацию европейского континента. Видим, как усилия предпринимаются для привлечения все новых и новых стран НАТО, я имею в виду Балканы в первую очередь», — отметил он.

Напомним, что ранее руководство Польши заявило о готовности увеличить присутствие американского военного контингента на своей территории. Варшава даже готова построить за свои средства военную базу «Форт Трампа», чтобы разместить американские подразделения.

Российские власти неоднократно обращали внимание на укрепление позиций НАТО в Европе и постепенное приближение натовских баз к российским границам.