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Подозрительную посылку для телекомпании CNN перехватили в Атланте

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Подозрительную посылку для телекомпании CNN перехватили в Атланте — СМИ

Вашингтон, 29 октября. Подозрительная посылка, оправленная в офис телекомпании CNN, была обнаружена в Атланте. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

По словам президента CNN Джеффа Цукера, отправление было обнаружено в почтовом отделение в Атланте. Он подчеркнул, что все посылки, которые отправляются в офис телекомпании, перед получением проходят тщательную проверку.

В пресс-службе CNN заявили, что посылка была «схожа» с теми, которые  были отправлены на прошлой неделе в Нью-Йорке.

Ранее неизвестный мужчина разослал 12 посылок с взрывными устройствами на адреса известных критиков Трампа. Среди них оказались бывший президент США Барак Обама, супруги Хиллари и Билл Клинтон, а также актер Роберт де Ниро. Также подозрительный пакет был обнаружен в здании Time Warner, где располагается офис телекомпании CNN.

26 октября полицейские раскрыли личность подозреваемого в рассылке бомб. Им оказался неоднократно судимый 56-летний республиканец из Флориды — Цезарь Сайок. Автомобиль американца был обклеен стикерами с изображением Майкла Пенса и Дональда Трампа.

Автор: Денис Коробейников
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