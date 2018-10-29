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«Аэрофлот» намерен перевезти 100 миллионов пассажиров к 2023 году

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«Аэрофлот» намерен перевезти 100 миллионов пассажиров к 2023 году

Москва, 29 октября. Группа «Аэрофлот» планирует увеличить пассажиропоток до 100 миллионов пассажиров к 2023 году, сообщил генеральный директор группы Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам прошлого года группа «Аэрофлот» перевезла 50 миллионов пассажиров. По словам Савельева, на этот год компания ставит перед собой цель увеличить пассажиропоток на шесть миллионов. С января по сентябрь этого года группа «Аэрофлот», в которую входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора», перевезла 42,2 миллиона пассажиров. Нынешний показатель оказался на 10,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Первое [к 2023 году] — это перевезти от 90 до 100 миллионов пассажиров», — заявил гендиректор группы.

Автор: Дарья Смолина
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