Медики «Динамо» спасли женщину на борту самолета Грозный – Москва, опубликовано видео

Москва, 29 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с борта самолета Грозный – Москва, где медики спасли жизнь пассажирке.

В ходе полета женщине стало плохо, врачи футбольного клуба «Динамо» и бортпроводники дважды оказывали ей помощь, а в течение всего полета контролировали ее состояние. После приземления пассажирке была оказана срочная медицинская помощь в аэропорту.

Причины резкого ухудшения здоровья пассажирки неизвестны.