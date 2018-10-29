Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медики «Динамо» спасли женщину на борту самолета Грозный – Москва, опубликовано видео

144
0 Оставить комментарий

Медики «Динамо» спасли женщину на борту самолета Грозный – Москва, опубликовано видео

Москва, 29 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с борта самолета Грозный – Москва, где медики спасли жизнь пассажирке.

В ходе полета женщине стало плохо, врачи футбольного клуба «Динамо» и бортпроводники дважды оказывали ей помощь, а в течение всего полета контролировали ее состояние. После приземления пассажирке была оказана срочная медицинская помощь в аэропорту.

Причины резкого ухудшения здоровья пассажирки неизвестны.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое