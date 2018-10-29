Медики «Динамо» спасли женщину на борту самолета Грозный – Москва, опубликовано видео
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Москва, 29 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с борта самолета Грозный – Москва, где медики спасли жизнь пассажирке.
В ходе полета женщине стало плохо, врачи футбольного клуба «Динамо» и бортпроводники дважды оказывали ей помощь, а в течение всего полета контролировали ее состояние. После приземления пассажирке была оказана срочная медицинская помощь в аэропорту.
Причины резкого ухудшения здоровья пассажирки неизвестны.