Сирия: коалиция нанесла удары с использованием химоружия по городу Хаджин

Дамаск, 29 октября. Международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар, применив запрещенный международными конвенциями белый фосфор, по сирийскому городу Хаджин, сообщило издание SANA со ссылкой на местные источники.

По информации издания, коалиция нанесла удары по городу на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор с использованием белого фосфора.

Напомним, это уже не первый случай, когда коалиция наносит удары по сирийским городам. Аналогичный удар был совершен 13 октября. Власти республики требовали, чтобы ООН приняла меры в отношении виновных. Кроме того, Дамаск призывал прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР, напомнив, что она находится без официального разрешения.

Напомним, Вашингтон и их союзники проводят в Сирии и Ираке операции против боевиков террористической организации «Исламское государство»1, которая запрещена в России, уже на протяжении четырех лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.