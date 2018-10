Американские солдаты гибнут от дружественного огня

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The Pentagon Wants To Stop U.S. Troops From Shooting Our Allies (Пентагон хочет заставить американских солдат перестать стрелять по союзникам), опубликованной порталом The National Interest.

Лучший способ показать своему союзнику, что ты его не ценишь — открыть по нему огонь. Особенно часто подобное случается в регионах, где американские спецслужбы работают с местными военнослужащими, которые, естественно, недовольны тем, что наставники их по ошибке взрывают и расстреливают.

Не один американец был убит дружественным огнем в Афганистане и Ираке. Ситуация с технологически неразвитыми армиями, у которых нет эффективного командования и коммуникационного оборудования, еще сложнее. Поэтому командование специальных операций США и союзные армии, с которыми оно работает, будут очень благодарны тому, кто сможет найти решение этой проблемы и предложить новый способ прекращения «братоубийства».

Пентагон и его союзники нуждаются в аналоге системы радиолокационного опоздания «Friend or Foe» («Свой-чужой»), которыми уже оснащены самолеты. Такие системы излучают сигналы, позволяющие радарам идентифицировать самолеты как «свои». Без помощи таких установок отличить союзный самолет от вражеского было бы практически невозможно.

Американское командование хочет заполучить дешевую технологию, которую можно передать союзным силам.

«Технологии, которые решат эту проблему, должны быть легкими в работе. Их использование должно требовать минимального обучения. Кроме того, исходя из необходимости передачи этого оборудования партнерам в значительных количествах, отдельные устройства должны быть дешевыми. В их работе должны быть задействованы технологии, которые можно безопасно передать нашим партнерам.

Новое оборудование будет использоваться существующими силами специальных операций, военными и коалиционными системами наблюдения и таргетирования США, — как наземными, так и воздушными. Технологии должны работать в тактически значимых диапазонах (1 километр — порог, но желательно — 4 км). Устройства должны быть совместимы со стандартной и нестандартной военной формой, солдатским оборудованием и транспортными средствами», — говорится в заявлении Командования специальных операций.

Примечательно, что американские спецы уже предложили потенциальное решение проблемы: устройство может излучать инфракрасный сигнал распознавания. Разработчики должны «рассмотреть жизнеспособные концепции, которые обеспечат наличие у сил союзников инфракрасной подписи в диапазонах, видимых для ВВС, ВМФ США в любых погодных условиях». Оборудование должно работать до восьми часов без необходимости подзарядки аккумулятора.

«Эта технология должна быть способна работать в любую погоду и в любых средах — в городах, в экстремальном холоде, в экваториальном лете, в густой растительности и при повышенной влажности. Минимальный вес, небольшие габариты, простота и долговечность являются желательными характеристиками», — отмечается в требованиях к устройству.

Акцент в данном случае делается на технологической простоте, которая предполагает, что устройство предназначено для таких союзников, как афганцы, курды и сирийские повстанцы. К сожалению, новое оборудование сможет решить только часть проблемы, о чем свидетельствует недавно произошедший инцидент, когда американский генерал был ранен афганским правительственным солдатом, который, по-видимому, был сторонником движения «Талибан»1.

Это устройство сможет защитить союзные войска от американского огня, но оно не защитит американских солдат от огня их «союзников».

1 Организация запрещена на территории РФ.