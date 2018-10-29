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Солист «Океана Эльзы» готов вернуться в политику ради перемен на Украине

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Солист «Океана Эльзы» готов вернуться в политику ради перемен на Украине

Харьков, 29 октября. Солист известной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о готовности оставить творческую деятельность и вновь заняться политикой, если это поможет изменить страну к лучшему. Об этом он заявил в понедельник на встрече со студентами в Харькове.

«Случится ли так, что я когда-то буду делать это на сцене или в других местах будучи политиком? Вопрос открытый. Но стоять в стороне я точно не могу. Если нужно будет принести в жертву творчество ради того, чтобы менять страну, я готов принести такую жертву», — отметил он.

Вакарчук подчеркнул, что умеет вдохновлять людей, а это может пригодиться ему в политической карьере. При этом музыкант добавил, что пост президента его не интересует.

Напомним, что лидер «Океана Эльзы» работал депутатом Верховной рады в 2007-2008 годах, однако досрочно сложил мандат. В прошлом году он заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2019 году и, как сообщают украинские СМИ, даже ездил в США на курсы по управлению.

 

Автор: Антон Соколов
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