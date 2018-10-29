В «Роснефти» назвали «чушью» выводы Bloomberg об убытках нефтяников в России

Москва, 29 октября. Российские нефтяники могут понести миллиардные убытки из-за вступления в силу в 2020 году новых правил заправки судов, выработанных Международной морской организацией при ООН, заявило сегодня агентство Bloomberg. Представители нефтяной отрасли в России категорически несогласны с иностранными оценками.

Как сообщил Федеральному агентству новостей официальный представитель компании «Роснефть» Михаил Леонтьев, ему совершенно непонятно, на основе чего информационное агентство сделало такие выводы.

«Неясно, о каких новых правилах идет речь, которые могут привести к таким убыткам», — заявил Леонтьев.

Представитель крупнейшей российской нефтяной компании предложил обратиться за разъяснениями в Bloomberg.

«Вообще это чушь какая-то», — подытожил Михаил Леонтьев.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в целом согласился с точкой зрения «Роснефти».

«Жесткие экологические нормы действуют уже несколько лет, например, на Балтике. Российские бункеровщики из «Роснефти», «Газпромнефти», «Лукойла» об этом прекрасно знали и этот фактор учитывали», — заявил Фролов в интервью ФАН.

Отечественные бункеровщики заправляют суда не только мазутом, который постепенно выводится из производства, но и более экологичными продуктами — дизельным топливом и СПГ, подчеркнул эксперт.

«Хотя мазут и остается пока основным топливом для судов, многие судовладельцы используют специальное оборудование для очищения выхлопов и приведения их в соответствие с экологическими нормами», — пояснил он.

Выводы Bloomberg — откровенно поверхностны, резюмировал эксперт.