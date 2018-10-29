Шойгу рассказал о серьезных последствиях для Европы от выхода США из ДРСМД

Москва, 29 октября. Решение Вашингтона о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет за собой серьезные последствия в первую очередь для стран Европы, широкое обсуждение этого вопроса необходимо в рамках НАТО и ЕС. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Во время встречи с коллегой из Греции Паносом Камменосом Шойгу отметил, что Москву интересует реакция европейских стран на намерение Вашингтона.

«Хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы», — отметил российский министр.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что выход США из договора спровоцирует серьезные последствия для всего мирового сообщества и для Европы в частности. В связи с этим министр считает правильным более широкое обсуждение намерений США в рамках Североатлантического альянса и Европейского союза.

Напомним, президент США Дональд Трамп на днях заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Кроме того, добавил Трамп, США будут развивать вооружения.

Многие эксперты в связи с намерением США выразили мнение, что выход страны из договора приведет к глобальным последствиям и нанесет ущерб системе стратегической безопасности.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва начала готовить ответ на переданный США список претензий по выполнению ДРСМД. По его словам, американский список попал в Минобороны РФ и другие ведомства.