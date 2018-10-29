«Осада, приступ, злые волны»: в соцсетях опубликовали фото последствий сильнейшего наводнения Венеции

Рим, 29 октября. Венеция переживает сильнейшее наводнение. По словам местных жителей, в городе затоплены первые этажи зданий, и вода продолжает прибывать.

«Осада, приступ, злые волны… и далее по тексту. Первоначальные прогнозы оказались оптимистичными. Уже 160 см. Вода прибывает. В городе чрезвычайное положение. Дома уже под водой, весь первый этаж. Такого, кажется, не было 50 лет. Не только мы, но и все друзья пишут, что никогда такого не видели», — поделилась на своей странице в Facebook Katia Margolis.

Как сообщалось ранее, из-за сильнейших ливней в нескольких областях Италии был объявлен красный уровень опасности. По данным местного агентства ANSA, особенно сложная ситуация сложилась в Лигурии, Ломбардии, Трентино — Альто-Адидже, Венето и Фриули — Венеции-Джулии. В этих областях закрыли школы и детсады. Более того, закрыть учебные заведения власти решили и в столице страны — Риме.