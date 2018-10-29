Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ЛНР, вражеская авиация над ДНР, бойцы ВСУ «косят» от фронта

Донбасс, 29 октября. Поселок в ЛНР оказался под ударами артиллерии ВСУ. На донецком и мариупольском направлении ДНР обострение — ВСУ используют беспилотную авиацию. Украинские военные занимаются членовредительством, чтобы не воевать. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В районе Горловки относительно спокойно, хотя время от времени слышны пулеметные очереди, под Донецком и на мариупольском направлении — обострение. Так можно охарактеризовать оперативную обстановку на фронтах Донецкой народной республики за минувшие сутки. Всего зафиксировано 22 нарушения перемирия украинскими войсками с применением тяжелых минометов, бронетранспортеров, боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия. По двенадцати населенным пунктам ДНР киевские силовики выпустили до 170 мин и гранат.

В Луганской народной республике произошло резкое обострение на направлениях поселков Желобок и Сокольники. В минувшие сутки украинские военнослужащие дважды обстреливали Сокольники с применением тяжелых минометов калибром 120 мм. Также впервые за длительное время ВСУ применили 122-мм артиллерию, выпустив из орудия 16 артснарядов. Всего перемирие в ЛНР нарушено четыре раза, по четырем населенным пунктам республики выпущено более 70 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа.

ПВО ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ

Второй за последние четыре дня ударный беспилотник украинской армии сбили защитники ДНР в районе южного поселка Коминтерново. По информации военных ДНР, целью летательного аппарата были как гражданские, так и военные объекты на юге республики.

Беспилотник был сбит штатными силами войск противовоздушной обороны ДНР, летательный аппарат упал на территорию, контролируемую киевскими силовиками. На месте падения беспилотника зафиксированы взрывы, что подтверждает версию, что аппарат был оборудован средствами поражения. Напомним, использование в Донбассе авиации, в том числе беспилотной, запрещено минскими соглашениями.

«Защитники» не хотят воевать

О нежелании украинских военнослужащих идти на фронт свидетельствуют разведданные ДНР о случае членовредительства в 28-й механизированной бригаде ВСУ, которая дислоцирована к западу от Донецка в городе Красногоровка. Старший солдат Тимчак 1998 года рождения умышленно нанес себе повреждения, выстрелив в левую руку из табельного оружия. Мотив прост — уклонение от службы на передовой. В оперативном командовании ДНР уточнили, что эту «потерю» командование бригады записало как боевую.

Самосуды над «героями АТО» продолжаются

Продолжают отстаивать свои права жители подконтрольных украинской армии территорий. В тыловой Константиновке группа военных 81-й аэромобильной бригады ВСУ устроила пьяный дебош в продуктовом магазине. Подкрепление в виде местных мужиков существенно изменило расклад сил. После короткого столкновения «защитники» из ВСУ вынуждены были бежать. Одному это не удалось. Настигшие беглеца местные жители устроили над ним самосуд, который закончился для украинского военного многочисленными переломами, черепно-мозговой травмой и ушибами.

Украинские СМИ продолжают фантазировать

В воскресенье в украинских СМИ появилась информация о якобы «отмене пенсий за неявку на выборы» в Луганской народной республике. В понедельник аналогичную дезинформацию украинские СМИ запустили в отношении Донецкой народной республики.

Краматорское издание (Краматорск — контролируемый Киевом нынешний административный центр Донецкой области. — Прим. ФАН) сообщило, что местные жители жалуются в Сети на якобы угрозы властей ДНР лишить людей пенсий в случае неявки на выборы. Как по воскресному сценарию в ЛНР.

В качестве источника информации приводится комментарий в Twitter некого персонажа с ником donfti, которого невозможно причислить к дончанам, и уж тем более, судя по «образной» лексике, — заподозрить в любви к пенсионерам, о которых он (или она) якобы печется.

По совокупности и количеству сообщений в украинских СМИ можно сделать вывод о масштабной информационной кампании, нацеленной на дискредитацию выборного процесса в республиках. Кампания проводится с использованием самых заурядных технологий: украинские СМИ не гнушаются откровенными фейками и унижением граждан ДНР и ЛНР, которых Киев по-прежнему считает украинцами.