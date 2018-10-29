Минфин РФ назвал самообороной стрельбу своего сотрудника по соседям

Москва, 29 октября. В министерстве финансов России опровергли информацию о задержании сотрудника, который выстрелил в человека из травматического пистолета, защищая свою беременную жену от троих нетрезвых граждан. Об этом сообщил официальный представитель Минфина РФ Андрей Лавров.

«Сотрудник Минфина Павел Ефимов, по имеющейся у нас информации, не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями. В настоящий момент он находится дома на больничном», — сказал Лавров в комментарии «Газета.ru».

Он также добавил, что Ефимов был вынужден применить травматическое оружие, чтобы защитить свою беременную жену от нападения трех нетрезвых граждан, которые спровоцировали конфликт. Представитель ведомства отметил, что первый выстрел Ефимов совершил в воздух для предупреждения, а вторым ранил одного из нападавших.

Инцидент со стрельбой из травматического пистолета произошел 22 октября на Измайловском шоссе в Москве. По предварительным данным, у Ефимова возник бытовой конфликт с жильцами дома, в котором он снимает квартиру. В ходе конфликта чиновник применил травматический пистолет, в результате чего один человек получил ранение в области грудной клетки.