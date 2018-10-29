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Сирия: Генсек ООН просит Совбез продлить резолюцию по гумпомощи

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Сирия: Генсек ООН просит Совбез продлить резолюцию по гумпомощи

Брюссель, 29 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с просьбой к Совету безопасности продлить резолюцию по гуманитарной помощи жителям Сирии, об этом сообщил замгенсека Марк Лоукок.

«Генеральный секретарь и я призываем Совет возобновить резолюцию еще на 12 месяцев», — заявил Лоукок.

По совам замгенсека, с января по сентябрь 2018 года продовольственную помощь ежедневно получали около 750 тысяч человек благодаря трансграничной деятельности ООН. Лоукок отметил, что поддержка ООН необходима нуждающимся жителям САР.

Напомним, российские военные ежедневно проводят гуманитарные акции на территории Сирии. В течение прошедших суток Центр по примирению враждующих сторон выдал 300 продовольственных наборов весом 1,29 тонн. Всего было проведено почти 2 тысячи гуманитарных акций и выдано более 3 тысяч тонн продовольствия.

Автор: Софья Куликова
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