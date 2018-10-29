Главные новости 29 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 29 октября.

Украинский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что передача Крыма Украине в 1954 году была совершена незаконно. Желчный пост Бабченко опубликовал в своем ЖЖ. Плюнул себе же в лицо: Бабченко сел в лужу, рассуждая о «незаконном захвате» Крыма.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря вызвало истерию на Львовском форуме по безопасности. Украинские специалисты заявили, что Россия якобы намерена использовать газопровод для размещения техники. Истерия на форуме во Львове: украинцы усмотрели новую опасность в строительстве «Северного потока – 2».

Одной из вероятных причин крушения Boeing-737 авиакомпании Lion Air в Индонезии мог стать теракт. Об этом заявил авиационный эксперт, заслуженный военный летчик Владимир Попов. «Это мог быть теракт»: авиаэксперт назвал возможную причину крушения Boeing-737 в Индонезии.

В Сети появилось видео с места крушения пассажирского Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air. В Сети появилось видео с места крушения Boeing 737 в Индонезии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что это ее последний срок на посту главы государства. Меркель не будет баллотироваться в канцлеры после 2021 года — СМИ.

По словам Монтян, у США есть только один план в отношении Украины — ее постепенно уничтожение для осуществления контроля за территорией, где живут «несколько миллионов человек обслуги». «Цель Волкера — уничтожить Украину»: Монтян возмущена словами представителя Госдепа о росте цен на газ.

В публикации с заголовком «Должна ли Меркель держаться за руки с Путиным и Эрдоганом?» речь идет о фотографии, на которой федеральный канцлер стоит между российским и турецким лидерами. Хороший знак: эксперт объяснил, почему немецкие СМИ ополчились на Меркель за фото с Путиным.

Телеканал НТВ сообщил о гибели журналиста Никиты Развозжаева в возрасте 25 лет. Пресс-служба телеканала выразила соболезнования его родным и друзьям Телеканал НТВ сообщил о гибели журналиста Никиты Развозжаева.

Украина может остаться без Запорожской области, население двух украинских городов на Азовском море — Бердянска и Мариуполя — в ожидании прихода русских. Об этом заявил заместитель телеканала ATR Айдер Муждабаев. Сами с караваем выбегут: в Киеве заявили о возможной потере Запорожской области.

Глава Украины Петр Порошенко заработал миллионы гривен на строительстве Крымского моста. Об этом пишет издание «ПолитНавигатор» со ссылкой на канал «StopPoroshenko» в социальных сетях. Тысячи аккумуляторов для РФ: в Киеве рассказали, как Порошенко «помогал» строить Крымский мост.