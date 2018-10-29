У Минэнерго два дня на остановку роста цен на бензин | 29 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Кремль назвал главную цель встречи лидеров России и США Главная цель встречи лидеров России и США – «сверить часы» по ряду вопросов, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на полях международного саммита в Париже.

Владимир Путин заменил посла России в Сирии Александр Ефимов стал послом России в Сирийской Арабской Республике. На этом посту он сменил Александра Кинщака. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. Исходя из информации, представленной на сайте министерства иностранных дел России, ранее Ефимов занимал должность чрезвычайного и полномочного посла России в Объединенных Арабских Эмиратах.

Дмитрий Медведев допустил ввод пошлин на нефть из-за роста цен на бензин Дмитрий Медведев дал поручение министерству энергетики и вице-премьеру Дмитрию Козаку провести консультации с нефтяными компаниями из-за роста цен на бензин в ряде случаев, несмотря на уже принятые меры. В течение двух дней ведомству необходимо договориться с российскими нефтяными компаниями о принятии соглашения по поддержанию цен на нефтепродукты. Медведев отметил, если договориться о заморозке внутренних цен не удастся, он введет запретительные экспортные пошлины, чтобы ситуация на рынке была более стабильна.