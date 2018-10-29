Монографию Онищенко о лечении сибирской язвы представят в среду в Москве

Москва, 29 октября. Научную монографию о профилактике и лечении сибирской язвы, подготовленную группой ученых во главе с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко, представят во вторник в Москве.

Презентация работы «Сибирская язва: актуальные проблемы разработки и внедрения медицинских средств защиты» будет проходить 30 октября в президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» (Москва, Зубовский бульвар, д. 4), начало мероприятия запланировано на 11.00.

Исследование проводилось в научно-исследовательском институте министерства обороны РФ, сотрудники которого разрабатывают средства защиты от биологического оружия.

Отметим, что первое научное описание сибирской язвы было сделано в России. Ежегодно эта инфекция поражает примерно 20 тыс. человек и более миллиона животных в 82 странах. При этом смертность среди заболевших достигала в 2005-2010 годах 25%. Примечательно, что опасная инфекция распространяется не только в слаборазвитых странах Азии и Африки, но и в таких благополучных регионах, как США, Европа и Австралия.

В России же были зафиксированы единичные случае заболевания. В 2001-2016 году сибирской язвой заразились всего 168 человек, а средний показатель смертности составил 3%.

Ситуация усугубляется тем, что возбудители сибирской язвы могут быть использованы террористами в качестве биоружия. Так, например, в 2001 году неизвестный в США рассылал по почте порошок со спорами вирулентного штамма. В результате этих действий 23 человек заболели, а пятеро впоследствии умерли.