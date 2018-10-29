Демократы могут обрушить экономику городов США

Недавнее исследование показало, что предложения кандидата в губернаторы штата Огайо от Демократической партии Ричарда Кордрея потребуют повышения налогов в штате на 46%. Как пишут аналитики информационного агентства USA Really, Кордрей заявил, что намерен работать с существующими налоговыми доходами, чтобы обеспечить свои обещания. Он собирается потратить излишки государственного бюджета, собрать дополнительные налоги из таких источников, как увеличение сбора налогов с продаж на покупки в Интернете, и потенциально может использовать до 2,7 миллиарда долларов из государственного резервного фонда.

Спикер палаты представителей штата Огайо Райан Смит и президент Сената Ларри Обхоф обнаружили, что некоторые из предложений Кордрея по расходам будут стоить более 4 миллиардов долларов в год и находятся «за пределами нынешних финансовых возможностей штата». В течение четырех фискальных лет, по словам губернатора, эти обойдутся в более чем 16 миллиардов долларов.

По оценкам исследования, для оплаты предложений потребуется увеличение подоходного налога на 46,28%.

«Мы не говорим, что мы не согласны со всей его программой, — отметил Смит. — Мы говорим о том, что эти предложения не вписываются в текущий объем доходов штата, поэтому Кордрею обязательно нужно объяснить, как они будут финансироваться. Нет никакой возможности заработать эти доллары в рамках наших текущих ресурсов, даже если добавить налоговый доход из областей рынка, определенных Кордреем».

Кордрей, который был директором Бюро по защите прав потребителей при Обаме, указал, что он рассмотрит «комбинацию налогов» и «государственных резервов» для некоторых из своих предложений. Он также подверг критике отмену налога на недвижимость в 2013 году.

Противник Кордрея, генеральный прокурор штата Огайо Майк Девайн, выступил с заявлением в начале этой недели, упрекнув демократа за введенные «сокрушительные налоги» во время его работы в администрации бывшего губернатора Теда Стрикленда. Также Майк Девайн выложил видеоролик на YouTube, в котором он обвиняет Кордрея в попытке вернуть «ту же провальную политику».

Эксперты пока не могут с уверенностью говорить об преимуществе кого-либо из кандидатов. Таким образом, победа демократа вполне реальна, — а стало быть, и простым жителям Огайо в скором времени придется раскошелиться.

Чтобы оценить амбиции кандидата от демократов, достаточно привести всего одну его цитату.

«Говоря об узнаваемости моего имени, сегодня вечером уже было сказано, что я «принц Ричард». Я бы предпочел Ричарда Львиное Сердце», — заявил Кордрей во время первичных дебатов Демократической партии в Толедо, штат Огайо.

Что мы имеем в сухом остатке? Демократ с манией величия рвется к власти в десятом по плотности населения штате США — и своей «программой реформ» готовится обрушить его в долговую яму.

«Почему мы так критичны? Потому что перед глазами есть пример Чикаго, — отмечает руководитель USA Really Александр Малькевич. — Свой второй срок на посту мэра города заканчивает один из ближайших сподвижников Барака Обамы — Рам Эмануэль, два года до избрания проработавший главой администрации Белого дома при своем друге. По идее, Чикаго должен был стать неким пилотным проектом, — показать, как здорово может наладиться жизнь в большом городе при «демократическом правлении» в противовес политике республиканца Дональда Трампа. Увы: во-первых, Чикаго находится на первом месте по количеству убийств среди городов США. Во-вторых, город на грани дефолта. Долги мэрии в прошлом году оценивались более чем в 20 млрд. долларов — это примерно 7,5 тысяч долларов на каждого жителя. Но ведь и это не все — есть еще и пенсионные долги городских властей, которые считаются отдельно и на текущий момент превышают 32 млрд долларов».

Наверное, это все, что нужно знать об экономических способностях американских демократических политиков, идущих во власть на грядущих выборах.