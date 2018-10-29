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Сирия: в ООН оценили важность соглашения РФ и Турции по Идлибу

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Сирия: в ООН оценили важность соглашения РФ и Турции по Идлибу

Нью-Йорк, 29 октября. Достигнутое властями России и Турции соглашение по сирийскому Идлибу дало надежду и передышку местному населению, считает заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Он оценил важность российско-турецкой договоренности на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«(После достижения соглашения. – Прим. ФАН) мы видели проблески надежды в течение нескольких недель, относительную тишину с момента достижения соглашения, для миллионов людей в Идлибе очень важно, чтобы это было так», — подчеркнул он.

При этом Лоукок напомнил, что прошлое свое выступление он закончил вопросом о том, способно ли соглашение помочь Идлибу и стать началом более стабильного будущего для местных жителей.

Сирия: в ООН оценили важность соглашения РФ и Турции по Идлибу

Напомним, Идлиб остается единственным регионом государства, находящимся под контролем незаконных вооруженных бандформирований. Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана была достигнута договоренность о создании к 15 октября демилитаризованной зоны в районе Идлиба, которая должна пройти вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Однако террористические группировки срывают выполнение этапов соглашения и задерживают вывод из региона своих формирований.

Во время четырехсторонней встречи по Сирии, которая прошла в Стамбуле 27 октября, лидеры Турции, Франции, России и Германии приветствовали соглашение по Идлибу, а также отметили прогресс в процессе демилитаризации.

Автор: Екатерина Кухарева
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