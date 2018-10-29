Какой язык станет России родным: в Госдуме рассказали, как поддержат наречия народов страны

На заседании Совета по межнациональным отношениям, который прошел в минувшую пятницу, 26 октября, в Ханты-Мансийске, президент РФ Владимир Путин принял участие в обсуждении новой Государственной национальной стратегии и поручил рабочей группе по вопросам национальных отношений снова взяться за дело. Рабочая группа не собиралась уже несколько лет, — а между тем летом 2018 года был принят законопроект о родных языках и утвержден профессиональный стандарт подготовки специалистов в сфере национальных и религиозных отношений.

Наступающий 2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов, и России это касается напрямую: в нашей стране говорят на 277 языках и диалектах, в системе образования используются 89 из них — на 30 ведется обучение, а 59 изучаются как предмет. В Государственной думе 29 октября на парламентских слушаниях обсудили перспективы сохранения и поддержки родных языков народов России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Предмет «Родной язык» в многонациональной России вызывал так много критики со стороны родителей и школьников, что по поручению президента Госдума разработала законопроект об изучении языков в национальных республиках. Он позволяет родителям и учащимся самим выбирать, какой язык изучать в качестве родного. Что происходило до этого в российских школах разных республик, выяснила проверка Рособрнадзора совместно с Генпрокуратурой, прошедшая в 15 субъектах страны.

Оказалось, что в некоторых субъектах родной язык подменялся государственным языком республик. «Не по конституции» к изучению основного языка региона принуждались представители других народов, родной язык которых игнорировался в обучении. Русский язык в ряде республик отступал на второй план по сравнению с государственными языками — количество часов в школах сокращалось, а где-то и вовсе исчезли классы с обучением на русском.

«Так сложилось, что люди выбирают для себя язык наибольших возможностей, — и как правило, это язык большинства населения страны, в которой они проживают, — объясняет академик РАН Валерий Тишков. — Поэтому россияне нерусской национальности очень часто выбор делают в пользу русского языка или двуязычия. В этом случае русский язык становился родным для бурята и калмыка, для мордвина и татарина. Это означает, что национальность и родной язык не всегда совпадают. Еще один аспект: наличие у человека двух или более родных языков. Если ребенок родился в смешанной семье, то почему он должен следовать установке бюрократов или общественных активистов «только один язык может быть родным»? Как раз от таких нелепых установок появились понятия «русский как неродной язык» или «он не знает своего родного языка».

Крайности в обращении с языком в России отметил Владимир Путин в июле 2017 года на заседании Совета по межнациональным отношениям. Нельзя насильно заставлять учить неродные языки и одновременно нельзя допустить снижение уровня изучения русского языка — вот две ошибки, на которые обратил внимание президент.

К примеру, в Республике Коми в городах и селах, где не живут представители народа коми, их язык был введен как обязательный. В Башкирии с 1990-х годов обязательное изучение башкирского языка вызывало протесты значительного числа русских и татар. С изучением на равных русского и татарского языков в Татарстане вне зависимости от национальности согласны далеко не все родители.

Что в итоге получают национальные республики с принятием закона о родных языках?

Во-первых, у родителей и школьников появилось право свободно выбирать язык, который будет изучаться в качестве родного. Для этого при приеме и переводе детей на программы дошкольного, начального общего и основного общего образования нужно подать заявление и указать желаемый язык.

Перепись населения 2010 года показала, что самые распространенные языки в России это русский, татарский, чеченский, башкирский и украинский. Самые редкие — керекский, орочский, сиреникский, юитский и югский. Выбрать последний для обучения вряд ли удастся, но заявки на изучение, например, татарского и чувашского языков в обязательной части программы в 2018 году уже поступили.

Еще одна инициатива, запущенная принятым законом, — разработка концепции изучения родных языков и создание государственного стандарта по их изучению.

В России создается специальный фонд поддержки родных языков — в течение трех месяцев он должен окончательно сформироваться и начать работу с субъектами страны.

«Многое будет зависеть от самих регионов, — рассказал Федеральному агентству новостей Ильдар Гильмутдинов, председатель комитета Госдумы по делам национальностей. — Каждый из них должен составить себе дорожную карту. Ждать, что приедет дяденька из фонда из Москвы и будет нам языки сохранять, — это неправильно. На этих парламентских слушаниях мы хотели услышать, как видят ситуацию регионы, как в них родители выбирают родные языки, какие мотивационные механизмы они видят, что у них происходит в образовании, культуре. Мы услышали их предложения — например, квалификационные языковые требования при поступлении на госслужбу в регионах. Мы поддержали концепцию сохранения языков по малочисленным народам Севера. Теперь соберем все вместе, обобщим и в виде рекомендаций направим во все федеральные структуры. Сохранение языка — это комплексный подход, и хотелось бы, чтобы регионы имели свои госпрограммы, это их прерогатива. Мы подумаем вместе — стоит ли ввести право сдавать экзамен на родном языке в республиках? Нужно ли восстановить олимпиады по родным языкам? Как существует двуязычие в республиках? Что делают муниципальные учреждения и правильно ли мы работаем с родителями? Комитет заинтересован в продолжении разговора и поиске решений на эту тему».

Беспрецедентный пример мощной и масштабной поддержки национального языка мы наблюдали в 2014 году после присоединения Крыма к России. В рекордное время полуостров полностью перешел на российскую систему образования, и России пришлось экстренно решать вопрос с учебниками на крымско-татарском языке (указом президента он был закреплен как официальный язык республики наряду с русским и украинским).

При Украине в Крыму не существовало полноценного доступного обучения на крымско-татарском языке, школьники учились по устаревшим учебникам, а Киев переводил по одному учебнику в год — при пятилетнем сроке «жизни» учебных материалов. За один год в России разработали четыре программы изучения крымско-татарского языка, перевели и издали 44 наименования школьных учебников для школьников с 1 по 9 классы по всем предметам.

«Это была титаническая работа, аналогов которой нет ни у кого, нам пришлось самим создавать ее. Зато этот шаг позволил снять многолетнее напряжение на национальной почве и спекуляции на этой теме. Норму закона мы привели в фактическое исполнение — официальный язык республики стал доступным в школах», — говорят в Минобразования Республики Крым.

На полуострове работают 15 школ с крымско-татарским языком в качестве основного и одна школа с украинским языком. Кроме того, сохранять, использовать и изучать свои родные языки в Крыму могут представители армянской, греческой, болгарской, немецкой диаспор.

В федеральном перечне учебников сейчас значатся 103 учебника по семи родным языкам: татарскому, башкирскому, алтайскому, чеченскому, якутскому, хакасскому и греческому языкам. Образовательные программы в России существуют на еще 12 языках помимо русского — чувашском, татарском, абазинском, якутском, коми, алтайском, вепсском, карельском, финском, украинском и крымско-татарском.

Со следующего года Министерство просвещения России обновит информацию о состоянии и развитии языков страны и составит концепцию преподавания родных языков.

От чего зависит, появятся ли в регионах учебники на других языках народов России, ФАН рассказала заместитель министра просвещения России Татьяна Синюгина.

«Отсутствие учебников — не препятствие с нашей стороны или нежелание регионов в этих процессах участвовать, — отметила Синюгина. — Здесь есть совершенно иные объективные причины. Учебники, которые ранее никогда не существовали, не могут появиться просто потому, что этого кто-то из нас захотел: это процесс, который требует определенных усилий. До тех пор, пока не появятся авторские коллективы, не начнется разработка этого учебника, не станет понятно, что он будет представлять с точки зрения науки и содержательной базы, — он не сможет появиться на парте ученика. Анализ, который мы будем проводить в рамках межведомственной группы, позволит обновить информацию по потребностям людей в регионах. Нам нужно самим себе ответить на вопрос: у нас нет учебников на определенных языках, потому что в них нет необходимости? Потому что именно эти языки не изучаются? Потому что на них не ведутся занятия? Получив эти ответы после мониторинга, мы поймем, как создать эти учебники, какие авторские коллективы над ними будут работать. Но, по моему убеждению, это зона ответственности и полномочий самого субъекта. Нам не хотелось бы навязывать собственную точку зрения о значимости или актуальности языка: мы должны видеть желание со стороны регионов, которым это важно. К наступающему Международному году языков коренных народов нам уже есть чем похвастаться: в 2016–2017 годах выпущены антологии современной поэзии, детской литературы и прозы народов России. Школа перевода с языков народов на русский совершенствовалась на форумах и семинарах переводчиков, при министерстве культуры был создан Дом национальных литератур народов Российской Федерации, а Роспечать популяризировала национальную литературу на фестивалях, выставках, в интернете и на книжных салонах. Эксперты настаивают на создании единого сайта национальных литератур с локализацией на 60 языках и требуют включить основные мероприятия программы поддержки творчества народов в госпрограмму «Реализация государственной национальной политики».

Языковая среда меняется не так быстро, чтобы можно было дать точный срок изменениям и результатам думских инициатив. Как сказал ФАН председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, только через год можно будет оценить работу фонда поддержки родных языков России.

На скольких языках будет говорить Россия через 20-30 лет в результате сегодняшних государственных национальных программ — увидим. Что мы точно можем сказать: на русском языке к этому времени могут перестать разговаривать наши украинские соседи. Напомним, в начале октября в Киеве приняли радикальный закон, вытесняющий из языковой среды русский. Газеты обязаны иметь полную украиноязычную версию каждого номера — это означает, что для сокращения затрат на печать и верстку им придется оставить только ее.

Русскому, венгерскому и румынскому языку будут обучать только в детсадах и начальных школах, из старших классов и вузов языки нацменьшинств исчезнут. Спектакли на русском языке можно будет ставить только с субтитрами, ну а из рекламы, кино, суда, науки, транспорта и органов власти он уже исключен.

Во Львовской области прекращена трансляция русских песен в эфире радиостанций. По новому закону, за неудовлетворительное знание украинской мовы можно будет уволить любого госслужащего. За невыполнение закона вводится материальная и даже уголовная ответственность, контролировать процесс будут языковые жандармы — целый аппарат цензоров, наделенный широкими полномочиями. Они смогут контролировать общественные мероприятия официальных структур и общественных организаций, предприятий, запрашивать документы, сами определять уровень владения украинским языком и выписывать штрафы.

Россия ответные меры в отношении украинского не планирует: на территории Крыма этот язык принят в качестве одного из трех основных, в стране действуют образовательные программы на языке народа Украины, да и в целом настрой нашей страны — уважать и защищать язык своих народов как цивилизационное явление.