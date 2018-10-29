Глава МВД по Новосибирской области досрочно подал в отставку

Москва, 29 октября. Глава министерства внутренних дел по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку. Он написал рапорт об увольнении после неожиданной отставки руководителя управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха.

Напомним, Штельмах был уволен по решению главы ГУ МВД России Владимира Колокольцева за «совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время неизвестно, какая именно причина побудила Стерликова уйти в отставку, передает телеканал «360».

Свою должность он занимал с 2015 года.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин уволил начальников трех районов российской столицы.