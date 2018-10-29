Сирия, 29 октября. 16 гражданских лиц были извлечены из-под завалов в городе Ракка. Боевики ССА** ограбили дом мирного жителя в Африне в Алеппо. В провинции Эль-Кунейтра был обнаружен тайник боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по позициям джихадистов северо-западнее Алеппо; обнаружили тайник боевиков в провинции Эль-Кунейтра.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): ограбила дом одного из мирных жителей в кантоне Африн на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: отбило у курдов населенные пункты Багуз Фаукани, Ас-Сафафина, Аль-Музан и Аш-Шаджла в Дейр-эз-Зоре.

Курды: понесли потери в результате взрыва в районе Аль-Панорама в городе Ракка.

ВС Ирака: сбросили листовки террористам на юго-востоке Дейр-эз-Зора; усилили гарнизон на сирийско-иракской границе.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающей при поддержке Турции, ограбили один из жилых домов в кантоне Африн на северо-западе региона. Отмечается, что нападавшие также избили хозяев дома — мужчину и его жену. По данным SOHR, жители Африна неоднократно сталкивались с мародерством и разбоями со стороны протурецких исламистов. Напомним, данные территории перешли под контроль незаконных вооруженных формирований в ходе военной операции «Оливковая ветвь», завершившейся в марте.

Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о продолжающихся перестрелках Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов оппозиции к северо-западу от административного центра провинции. Ответные удары артиллерии САА пришлись по оборонительным сооружениям боевиков в районе населенного пункта Хайян. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняются. Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что правительственные подразделения готовятся к началу военной операции в западной части Алеппо, поскольку джихадисты отказались покинуть демилитаризованную зону, и, более того, не прекращают провоцировать вооруженные столкновения с САА. Военные источники AMN передают, что 42-я бригада 4-й бронетанковой дивизии получила приказ о передислокации в Алеппо. Напомним, ранее военнослужащие 42-й бригады принимали участие в боевых действиях Восточной и Западной Гуте, в южных районах Дамаска, а также в Даръа. Основной задачей предстоящих столкновений станет зачистка территорий на окраинах Алеппо, что позволит обезопасить жилые кварталы города.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» продолжают вести бои с членами «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор. По информации агентства новостей Al Masdar News, в результате ожесточенных столкновений, развернувшихся в районе города Ас-Суса, боевики захватили несколько близлежащих населенных пунктов, в том числе Багуз Фаукани, Ас-Сафафину, Аль-Музан и Аш-Шаджлу. В настоящий момент террористы предпринимают попытки прорвать линии обороны курдов, с целью получить доступ к сирийско-иракской границе. Как передает в сети Twitter военный источник (ShawnRodgers_), иракские военнослужащие тем временем сбросили листовки с вертолетов ВВС Ирака, потребовав у джихадистов прекратить наступление и вернуться на исходные позиции. Напомним, в первой половине дня сообщалось о том, что проправительственные отряды «Хашд Аш-Шааби» были направлены на окраины иракской провинции Аль-Анбар для защиты приграничных районов от проникновения джихадистов. Кроме того, Силы народной мобилизации приступили к спецоперации по искоренению подпольных групп ИГИЛ1 на западе Аль-Анбара.

Провинция Ракка

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что в городе Ракка вновь были обнаружены тела мирных жителей, убитых в результате бомбардировок коалиционной авиации в ходе военной операции по захвату населенного пункта. 16 трупов погибших были извлечены из-под обломков разрушенных жилых домов. Напомним, несмотря на то, что административной центр провинции перешел под контроль проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) больше года назад, под завалами до сих пор продолжают находить тела гражданских лиц.

Между тем произошел взрыв в районе Аль-Панорама. По данным военных источников AMN, при взрыве мины, заложенной неизвестными у контрольно-пропускного пункта курдских сил, погибли как минимум три члена SDF. По предварительной информации, СВУ могло быть установлено террористами так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили крупное хранилище с оружием и боеприпасами в провинции Эль-Кунейтра. Отмечается, что о местонахождении тайника правительственным силам сообщили местные жители. На бывшем складе боевиков находилось большое количество штурмовых винтовок, боеприпасов, медикаментов, а также медицинского оборудования западного производства. Напомним, территории на юго-западе страны полностью перешли под контроль сил Башара Асада в результате военной операции «Базальт», проводившейся с середины июня по конец июля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)