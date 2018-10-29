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Министр обороны Греции рассказал о взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке

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Министр обороны Греции назвал взрывоопасной ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, 29 октября. Глава министерства обороны Греции Панос Камменос назвал ситуацию на Ближнем Востоке и в Средиземноморье взрывоопасной. Об этом министр заявил на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Мы сотрудничаем области безопасности на Ближнем Востоке и Средиземноморье​​​. В данный момент положение взрывоопасное в этих регионах», — заявил Камменос.

Также глава Минобороны Греции отметил, что Россия играет важную роль в поддержании баланса сил в Восточном Средиземноморье. Камменос подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером Греции в вопросах регионального урегулирования.

Напомним, визит греческого премьер-министра Алексиса Ципраса запланирован на 7 декабря. После визита должность посла Греции в России займет Тасия Афанасиу.

Автор: Софья Куликова
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