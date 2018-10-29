Москва, 29 октября. Известного актера театра и кино, народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в понедельник, 29 октября.

Проститься с артистом пришли родные, близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди пришедших были художественный руководитель московского «Ленкома» Марк Захаров, народная артистка СССР Инна Чурикова, кинорежиссер Глеб Панфилов.

Караченцов похоронен на шестом участке Троекуровского кладбища. Его могила расположена рядом с местом захоронения советского космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки России Марины Голуб.

Напомним, Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября за день до своего 74-го дня рождения. Прощание с артистом прошло в московском «Ленкоме», в котором актер играл не один десяток лет.

Как передает издание «Дни.ру», по словам давней подруги Караченцова, поэта и композитора Елены Суржиковой, артист просил супругу Людмилу Поргину не плакать на его похоронах.