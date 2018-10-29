Черный ящик найден на месте крушения вертолета владельца клуба «Лестер»

Лондон, 29 октября. Бортовое устройство регистрации обнаружено на месте крушения вертолета, в результате которого погиб владелец британского футбольного клуба «Лестер» Вишай Шривадданапрабха. Об этом сообщает пресс-служба британского управления по расследованию авиационных происшествий.

По данным ведомства, специалисты уже приступили к работе с бортовым самописцем. В результате крушения вертолета черный ящик получил повреждения, а также подвергся воздействию высокой температуры. Кроме того, ведомство обратилось к свидетелям катастрофы с просьбой предоставить следствию фотографии или видеозаписи инцидента.

Напомним, 27 октября вертолет владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабха потерпел крушение в районе стадиона «Кинг Пауэр» в британском городе Лестер. На борту вертолета находился глава «Лестера», два сотрудника клуба, а также пилот и пассажир. В результата катастрофы все погибли.