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Черный ящик найден на месте крушения вертолета владельца клуба «Лестер»

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Черный ящик найден на месте крушения вертолета владельца клуба «Лестер»Лондон, 29 октября. Бортовое устройство регистрации обнаружено на месте крушения вертолета, в результате которого погиб владелец британского футбольного клуба «Лестер» Вишай Шривадданапрабха. Об этом сообщает пресс-служба британского управления по расследованию авиационных происшествий.

По данным ведомства, специалисты уже приступили к работе с бортовым самописцем. В результате крушения вертолета черный ящик получил повреждения, а также подвергся воздействию высокой температуры. Кроме того, ведомство обратилось к свидетелям катастрофы с просьбой предоставить следствию фотографии или видеозаписи инцидента.

Напомним, 27 октября вертолет владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабха потерпел крушение в районе стадиона «Кинг Пауэр» в британском городе Лестер. На борту вертолета находился глава «Лестера», два сотрудника клуба, а также пилот и пассажир. В результата катастрофы все погибли.

Автор: Артем Никулин
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