Лавров заявил о политизации проблемы нацменьшинств в странах ОБСЕ

Москва, 29 октября. Обеспечение прав национальных меньшинств в целом ряде стран ОБСЕ отличается высокой степенью политизации, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером.

«Целый ряд стран-участниц подходит к проблематике прав национальных меньшинств, не исходя из объективных прав, а исходя из своих политических предпочтений», — сказал Лавров.

Заньер выразил согласие с Лавровом, отметив, что политизация вопроса нацменьшинств делает обещание о том, что будут приняты идеальные технические решения, очень затруднительным.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Заньер остается сторонником демократических ценностей на постах ОБСЕ​​​. Лавров подчеркнул, что это первый видит Заньера в Москву в должности верховного комиссара ОБСЕ, прежде Россия тесно сотрудничала с ОБСЕ, когда Заньер занимал пост генсека.

Лавров выразил надежду, что деятельность Заньера на посту верховного комиссара будет сконцентрирована на реализации полномочий и прав, закрепленных международно-правовыми обязательствами стран ОБСЕ.