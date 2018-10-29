Уникальный Porsche 911 Project Gold продали на аукционе за 205 миллионов рублей

Аризона, 29 октября. Уникальный отреставрированный Porsche 911 Turbo S был продан на аукционе RM Sotheby’s в США за 205 миллионов рублей.

Это последняя модель Porsche 911, на которую установлен двигатель с воздушным охлаждением. Для восстановления автомобиля инженеры взяли оригинальный кузов и 52 000 оригинальных деталей. Автомобиль был полностью собран вручную.

Двигатель Porsche 911 также подвергся тюнингу. Он стал развивать 450 л.с при 6 000 оборотах в минуту. В качестве трансмиссии на автомобиле установлена шестиступенчатая «механика», также машина оснащена полным приводом.

Отреставрированный автомобиль получил название Porsche Project Gold.Чтобы продать его потребовалось всего 10 минут.

Отметим, что производство Porsche 911 Turbo S 993 прекратилось в 1998 году.