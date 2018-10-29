Банги, 29 октября. Стали известны некоторые подробности инцидента со стрельбой, который произошел в понедельник в парламенте Центральноафриканской Республики во время выборов спикера.

Как рассказал Федеральному агентству новостей журналист Le Confident Джереми Валанда, стрелявшим оказался депутат Ромбот Альфред Йекат, бывший лидер одной из военизированных структур. При этом стрелял он не по людям, а в воздух. По словам репортера, действия Йеката не представляли опасности для окружающих и были скорее эмоциональной реакцией.

Народный избранник быстро был задержан, после чего парламент продолжил свою работу. В результате происшествия никто не пострадал.

Данный инцидент не помешал избранию главному кандидату от мусульман Лорану Нгону Бабе, которому предстоит сменить на посту спикера парламента Карима Мекасуа.

Отметим, что пресса Франции и других западных стран часто нагнетает краски в своих сообщениях о ЦАР, иной раз искажая смысл новостей. Так, например, французские СМИ ранее сообщили о том, что повстанцы ЦАР якобы требуют «вывода российских военных» из страны. Позже данную информацию опровергла официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия продолжит помогать властям Центральноафриканской республики, несмотря «фейковые новости».

Федеральное агентство новостей тщательно проверило информацию об инциденте в парламенте ЦАР перед ее публикацией. Редакция ФАН призывает своих западных коллег последовать этому примеру в будущем при освещении событий в Африке или других регионах мира.