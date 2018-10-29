В Госдуме разъяснили отказ России подписать Договор о запрещении ядерного оружия

Все постоянные члены Совета Безопасности ООН — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция — выступили против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), так как он противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Заявляем о нашем неприятии Договора о запрещении ядерного оружия, — говорится в документе. — Мы твердо уверены, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия — это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности».

В документе говорится, что ДЗЯО провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может еще больше затруднить прогресс в области разоружения.

«Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор, — заявляют в российском МИД. — Мы призываем все страны, которые рассматривают вопрос о поддержке ДЗЯО, серьезно подумать о последствиях для международного мира и безопасности».

В заключение постоянные члены Совбеза ООН настоятельно призывали все государства обозначить свою приверженность дальнейшему успешному осуществлению действующего Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя Федеральному агентству новостей решение РФ и других членов Совбеза ООН, заявление МИД РФ было ожидаемым.

«Мы давно выступаем против полного ядерного разоружения, — отметил парламентарий. — Такое поспешное решение может нарушить паритет между ядерными державами. Это приведет к обратным последствиям — нездоровой гонке вооружений, наращиванию ядерного потенциала одних и ослаблению других стран. Тем самым будет нарушен паритет ядерных сил в мире, что может привести к еще большей конфронтации, напряженности и, не дай бог, к непредсказуемым последствиям».

Именно поэтому всем участникам «ядерного клуба» так важно сохранять приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подчеркнул зампред комитета Госдумы.

«Именно в рамках этого договора нужно действовать, и действовать поэтапно, с участием всех государств. И все мировое сообщество должно быть вовлечено в этот процесс», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был разработан комитетом по разоружению ООН с целью поставить преграду расширению количества стран, обладающих ядерным оружием; обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами взятых на себя обязательств; ограничить возможность возникновения ядерного конфликта; а также создать широкие возможности для мирного использования атомной энергии.

Договор был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 12 июня 1968 и вступил в силу 5 марта 1970 года после ратификации ведущими ядерными державами. Участниками договора являются почти все независимые государства, за исключением Израиля, Индии, Пакистана и КНДР.

В мае 1995 более 170 стран-участниц договорились продлить действие ДНЯО на неопределенный срок без каких-либо дополнительных условий.