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Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Калифорнии

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Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Калифорнии

Вашингтон, 29 октября. Стрельба произошла в одном из ночных клубов в городе Риверсайд в американском штате Калифорния, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении полиции на странице в социальной сети Facebbok.

По данным сотрудников полиции, в понедельник в ночном клубе Sevilla, где посетители отмечали Хеллоуин, произошла стрельба. В 00.04 по местному времени правоохранители получили звонок о стрельбе в клубе.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, нашли двух человек, получивших пулевые ранения. Позже были обнаружены еще пять человек. Всех их доставили в больницу.

Автор: Дарья Смолина
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