Образцовая демократия по-американски: махинации с открепительными, очереди и подвоз избирателей

Новая волна истерических обвинений, докатившаяся до России из-за Атлантики на этой неделе, связана в первую очередь с тем, что голосование по важнейшим выборам в Конгресс и Сенат фактически стартовало — в 37 штатах на прошлой неделе началось досрочное голосование, которое продлится до 2 ноября, а 6 ноября будет голосовать уже вся страна.

Как ранее рассказывало ФАН, на предстоящих выборах будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса, состоящая из 435 мест, а в Сенате, который является верхней палатой Конгресса, переизбираются 33 сенатора из 100. Кроме того, в 36 штатах и на трех островных территориях США проходят выборы губернаторов и членов законодательных собраний, а на муниципальном уровне голосуют за мэров городов и кандидатов на прочие должности. Как и президентские выборы, промежуточные выборы в США проходят раз в четыре года — примерно посередине очередного президентского срока, за это они и получили свое название.

Как сообщает информагентство USA Really, с самого первого дня досрочного голосования из многих штатов пошел вал сообщений о неготовности избирательных участков, плохой организации или просто подозрительно большом количестве открепительных удостоверений (что явно свидетельствует о махинациях).

Например, в штате Мичиган более 958 000 избирателей запросили открепительные удостоверения, что на 200 000 больше, чем в 2014 году, когда общая явка на выборах губернатора составила 3 188 956 человек. Такое небывало высокое число открепительных удостоверений может быть на руку Демократической партии, которая пытается получить буквально каждый голос своих избирателей, даже если они не способны самостоятельно передвигаться из-за инвалидности или глубоко преклонного возраста.

В штате Северная Дакота почти 70 000 коренных американцев испытывают трудности с регистрацией в качестве избирателей из-за того, что в октябре Верховный суд США отклонил их предложение отсрочить введение для индейцев удостоверения избирателя. Это удостоверение требует наличия адреса постоянного места проживания избирателя, а в индейских резервациях часто отсутствуют даже стандартные почтовые адреса, что автоматически исключает коренных жителей из списков избирателей.

В Канзасе в городе Додж-Сити из-за отсутствия финансирования открыли только один (!) участок на 27 000 избирателей — чтобы проголосовать, людям приходится ждать более часа в очереди или ехать в соседний город.

В избирательном округе Кларк в штате Невада, в котором располагается Лас-Вегас, ровно наоборот — зафиксирована просто рекордная явка. Только за первый день предварительного голосования 20 октября на участках проголосовало 30 367 избирателей, что почти в два раза превысило рекорд 2010 года. С учетом того, что большинство избирателей зарегистрированы как демократы, республиканцам вряд ли удастся оказать своим партийным противникам серьезное сопротивление.

Но наиболее яркой провокацией первый день досрочного голосования был отмечен в городке Луисвилль в штате Джорджия.

К социальному центру временного пребывания пожилых американцев, где они проводят дневное время за играми в бинго или карты, подъехал современный междугородний автобус блестящего черного цвета. По бокам автобуса были нанесены красно-белые надписи метровыми буквами: Black Voters Matter («Голоса черных имеют значение») и «Юг восстает».

Из автобуса вышла группа организаторов, которые зашли в социальный центр, заявив, что они расскажут находящимся в центре пожилым американцам о религиозных организациях, которые помогают пострадавшим от недавнего тропического шторма «Майкл». Однако вместо рассказа о том, как получить гуманитарную помощь, пенсионерам было объявлено, что «прямо сейчас есть уникальная возможность» прокатиться на модном и красивом автобусе с кондиционером, музыкой и напитками до ближайшего избирательного участка.

Очень быстро нашлись желающие ехать немедленно, и все 40 мест в автобусе заполнились пожилыми американцами, оживленно обсуждающими предстоящую поездку на избирательный участок. Буквально в последний момент перед отправлением к автобусу подбежал администратор социального центра и попросил всех пассажиров выйти.

Пожилые члены социального центра подчинились администрации и покинули автобус. Администратор пояснил, что эта поездка не согласована, организаторов этого мероприятия он не знает, маршрут не согласовывался, никаких документов от них он не видел, равно как и не подписывал никаких полагающихся в подобных случаях официальных бумаг.

Однако это было лишь начало конфликта. Выяснилось, что среди организаторов в автобусе находится президент местного отделения Демократической партии Диана Эванс — а в этом случае подобная акция рассматривается как избирательная агитация и политическая акция.

На следующий день работа социального центра оказалась парализована наплывом активистов, требующих фактически расправы над администрацией. Звучали обвинения в расизме (более половины населения округа составляют афроамериканцы), обвинения в том, что темнокожих пенсионеров «лишают гражданских прав», препятствуя их свободному волеизъявлению.

В связи с этим социальный центр округа Джефферсон выпустил официальное заявление, где администрация аргументировала свою позицию: в соответствии с уставом, в часы работы центра не допускается никакая политическая агитация, а присутствие представителей Демократической партии однозначно нарушает это положение. Более того, как подчеркивается в заявлении, центр сам организует поездки своих посетителей на избирательные участки.

В ответ Диана Эванс заявила, что это «спланированная акция против нее лично», и что она направила заранее запрос на посещение центра группой Black Voters Matter — однако в ее запросе ни слова не было о том, что они заберут посетителей центра куда-то на автобусе.

21 октября организатор Black Voters Matter Латоша Браун пошла на эфир телекомпании CNN, где вновь обвинила директора социального центра Тэмми Бэннет в расизме и ущемлении прав темнокожих афроамериканцев. Активистку Black Voters Matter совершенно не смутило то, что Тэмми Бэннет сама является афроамериканкой. Таким образом, Black Voters Matter сделали все, чтобы вынести локальный скандал, который они сами и срежиссировали, на национальный уровень и перевести его в плоскость расовых отношений.

Организация Black Voters Matter имеет богатый опыт подобных провокаций. В конце 2017 года она с помощью подобных приемов успешно помогла Дагу Джонсу занять освободившееся после Джеффа Сешнса место сенатора от штата Алабама, обеспечив ему мощную поддержку афроамериканских избирателей.

В соседнем с Алабамой штате Джорджия губернатора из Демократической партии не было уже 20 лет — поэтому политтехнологи совершенно не стесняются в выборе средств. Как отмечало ФАН, за место в палате представителей в 2018 году вступили в борьбу почти 500 женщин, около 60 — за кресло сенатора. Это рекордный рост по сравнению с 2012 годом — тогда эти цифры составляли соответственно 298 и 36. Также среди женщин-кандидатов отмечается большое количество афроамериканок и выходцев из иммигрантских семей

Джорджия не стала исключением в этом ряду. Кандидат от Демпартии в губернаторы штата Стейси Абрамс — тоже афроамериканка, горячо поддерживаемая и поддерживающая Black Voters Matter. Она не новичок в политике, Абрамс была заместителем прокурора Атланты, 10 лет работала в законодательном собрании штата.

От Республиканской партии ей противостоит Брайан Кемп, занимающий с 2010 года в администрации Джорджии пост секретаря штата.

На выборах 2016 года Кемп был единственным государственным чиновником, который отказался от активно навязываемой министерством внутренней безопасности США «помощи для защиты от «вмешательства России». Более того, он отрицал какое бы то ни было «российское вмешательство», открыто обвиняя спецслужбы во вранье.

20 октября в Twitter Трамп выразил свою полную поддержку кандидату в губернаторы Джорджии Кемпу, назвав его соперницу «полностью непригодной».

Georgia Secretary of State Brian Kemp will be a great governor. He has been successful at whatever he has done, and has prepared for this very difficult and complex job for many years. He has my Strong Endorsement. His opponent is totally unqualified. Would destroy a great state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2018

Совершенно неудивительно, что Black Voters Matter и ей подобные организации развернули против Кемпа настоящую травлю, стараясь любой ценой не допустить победы республиканцев. В случае победы Абрамс станет первой за всю историю США губернатором-афроамериканкой.